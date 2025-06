Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Betrunken gefahren und per Haftbefehl gesucht

Lippe (ots)

Am Freitagabend (13.06.2024) gegen 22:22 Uhr meldeten Zeugen ein Fahrzeug, dass in Schlangenlinien durch die Stadt Blomberg fuhr. Die Beamten konnten das Fahrzeug und den Fahrer in der Ulmenallee antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Dazu war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde mit Haftbefehl gesucht. Der Fahrer wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Detmold zugeführt. Hier wurden ihm für die Trunkenheitsfahrt zwei Blutproben entnommen. Am Samstag wurde er dann dem Haftrichter vorgeführt.

