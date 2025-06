Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag (13.06.2025) auf Samstag (14.06.2025) wurden im Stadtgebiet Detmold an mehreren Stellen Fahrzeuge von Handwerksbetrieben angegangen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Zu Taten kam es in der Bachstraße, in der Sachsenstraße und der Gehrenkampstraße. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in den Bereichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

