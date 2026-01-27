PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bedrohungen mit Messer am Musiktheater

Gelsenkirchen (ots)

Am späteren Freitagnachmittag, 23.01.2026, kam es vor dem Musiktheater zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in deren Verlauf von beiden Beteiligten Messer gezogen wurden. Beide hielten ihre Messer bedrohlich in Richtung des jeweils anderen. Das schnelle Eintreffen der Polizei verleitete die beiden Männer dazu in unterschiedliche Richtungen zu flüchten und die Messer wegzuwerfen. Einer der beiden Flüchtigen konnte zeitnah gestellt werden. Ebenso wurden beide Messer aufgefunden und sichergestellt. Der 23jährige Gelsenkirchener wurde zwecks Personalienfeststellung der Polizeiwache Süd zugeführt. Gegen ihn und den anderen Beteiligten wurden Strafanzeigen gefertigt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Espa, PHKín
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:28

    POL-GE: Tödlicher Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bulmke-Hüllen ist am Dienstagmorgen, 27. Januar 2026, ein Kind tödlich verunglückt. Die 12-Jährige war laut Zeugenaussagen gegen 8 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Ringstraße unterwegs, als sie die Fußgängerampel an der Kreuzung Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Wickingstraße überquerte. Gleichzeitig bog ein LKW von der Wickingstraße rechts auf die ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:17

    POL-GE: Jugendliche berauben 17-Jährigen in Erle - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein bislang unbekanntes Trio hat am Montagmorgen, 26. Januar 2026, gegen 9.20 Uhr einen 17-jährigen Gelsenkirchener in Erle beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Den Angaben des 17-Jährigen zufolge sprachen ihn die drei Jugendlichen bereits in der Straßenbahnlinie 301 in Fahrtrichtung Essener Straße an. An der Haltestelle "Erle Post" ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:15

    POL-GE: Drei Tatverdächtige nach versuchtem Raub und Diebstahl angetroffen

    Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Montag, 26. Januar 2026, nach einem versuchten Raub und einem Diebstahl in Buer drei tatverdächtige Gelsenkirchener angetroffen. Die 15, 16 und 18 Jahre alten Gelsenkirchener sollen zunächst gegen 18.25 Uhr einen 16-Jährigen aus Gelsenkirchen am Goldbergplatz angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren