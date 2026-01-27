Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bedrohungen mit Messer am Musiktheater

Gelsenkirchen (ots)

Am späteren Freitagnachmittag, 23.01.2026, kam es vor dem Musiktheater zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in deren Verlauf von beiden Beteiligten Messer gezogen wurden. Beide hielten ihre Messer bedrohlich in Richtung des jeweils anderen. Das schnelle Eintreffen der Polizei verleitete die beiden Männer dazu in unterschiedliche Richtungen zu flüchten und die Messer wegzuwerfen. Einer der beiden Flüchtigen konnte zeitnah gestellt werden. Ebenso wurden beide Messer aufgefunden und sichergestellt. Der 23jährige Gelsenkirchener wurde zwecks Personalienfeststellung der Polizeiwache Süd zugeführt. Gegen ihn und den anderen Beteiligten wurden Strafanzeigen gefertigt.

