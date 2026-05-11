Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann nach Bedrohung in Parkhaus festgenommen

Minden (ots)

(TB) In einem Parkhaus in der Mindener Innenstadt bedrohte in den Abendstunden des Freitags ein alkoholisierter und unter Drogen stehender Mann eine Autofahrerin. Der Obdachlose wurde festgenommen.

Eine Mindenerin befuhr mit ihrem Auto gegen 22:15 Uhr das Parkhaus in der Hellingstraße. Als die 25-Jährige die zweite Parkebene erreichte, bemerkte sie einen verdächtig erscheinenden Mann. In der Folge beobachtete die Mindenerin, dass der zunächst Unbekannte eine mutmaßliche Schusswaffe in der Hand hielt. Daraufhin setzte sie ihren Wagen wieder in Bewegung, fuhr aus dem Parkhaus und alarmierte über den Notruf 110 die Polizeileitstelle.

Die kurz darauf eintreffenden Streifenwagenbesatzungen riegelten das Parkhaus ab und durchsuchten es. Hier konnten die Einsatzkräfte einen verdächtigen Mann feststellen und überwältigen. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden die Beamten eine nicht geladene PTB-Waffe auf. Der Mann wurde festgenommen. Vor Ort wurden zudem zwei Fahrräder sichergestellt. Ein Pedelec davon war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde dem Polizeigewahrsam in der Marienstraße zugeführt. Hier wurde dem deutlich Alkoholisierten sowie mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden eine Blutprobe entnommen. Mangels Haftbefehls wurde er am Samstagmittag aus der polizeilichen Obhut entlassen.

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