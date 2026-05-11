Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Personen bei Motorradunfall verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten am späten Sonntagnachmittag zur Rathausstraße nach Espelkamp gerufen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein 46 Jahre alter Biker aus Espelkamp gemeinsam seinem 13 Jahre alten Sozius gegen 17.15 Uhr die Rathausstraße von der Breslauer Straße kommend zur Görlitzer Straße hin befahren. Dabei geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Bordstein. Nach Kontakt mit einem Straßenschild kam es zum Sturz - beide Personen zogen sich schwere Verletzungen zu.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um die Verletzten. Nach Versorgung durch ein Notarzt-Team wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme durch ein VU-Team aus Bielefeld musste die Örtlichkeit bis kurz nach 22 Uhr gesperrt werden.

Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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