POL-MI: Mann nach Bedrohung in Parkhaus festgenommen - Korrektur

Minden (ots) - (TB) In einem Parkhaus in der Mindener Innenstadt bedrohte in den Abendstunden des Freitags ein alkoholisierter und unter Drogen stehender Mann eine Autofahrerin. Der Obdachlose wurde festgenommen. Eine Mindenerin befuhr mit ihrem Auto gegen 22:15 Uhr das Parkhaus in der Hellingstraße. Als die 25-Jährige die zweite Parkebene erreichte, bemerkte sie einen verdächtig erscheinenden Mann. In der Folge ...

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