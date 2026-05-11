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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich - zwei Verletzte

Lübbecke (ots)

(TB) Ein Autofahrer verlor am Freitagabend auf der Berliner Straße die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich Verletzungen zu.

Ein Lübbecker befuhr gegen 18:45 Uhr die Berliner Straße stadtauswärts. Nach ersten Erkenntnissen überholte der Passat-Fahrer mehrere Fahrzeuge. Kurz vor einer Rechtskurve verlor der 23-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Volkswagen. Der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich, sodass er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Hierbei wurden zudem mehrere Leitpfosten und ein Straßenschild beschädigte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme entstanden Verdachtsmomente, dass der junge Mann unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Es folgte eine Blutprobe. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, während der Beifahrer (23) schwere Verletzungen davontrug.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die alarmierte Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Straße für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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