Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sieht sich für Vatertag gut vorbereitet

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Wie in den vergangenen Jahren bereitet sich die Polizei am sogenannten "Vatertag" auf eine erhöhte Einsatzbelastung im Mühlenkreis vor und hat diesbezüglich personell vorgeplant. Erfahrungsgemäß ist mit einem verstärkten Ausflugsaufkommen sowie mit Treffen von oftmals Alkoholisierten zu rechnen. Zudem stehen die Beamten in engem Austausch mit den hiesigen Ordnungsbehörden.

Auch dieses Mal werfen die Einsatzkräfte ein spezielles Auge auf die in den vergangenen Jahren stark frequentierten Örtlichkeiten. Hierzu zählt in Minden unter anderem Kanzlers Weide sowie der Bereich rund um die Schiffsmühle. Zudem haben die Gesetzeshüter den Lahder Badesee im Blick und darüber hinaus sind kreisweit Streifenwagen im Einsatz.

In Bad Oeynhausen liegt der Fokus auf dem Sielpark, der Innenstadt, der Rehmer Insel. Aufgrund der guten Erfahrungen der Vorjahre hat die Stadt Bad Oeynhausen für den diesjährigen Feiertag eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Kern in mehreren Bereichen ein Alkoholverbot beinhaltet. Verankert ist darin nicht nur ein Verbot eines Alkoholgenusses im öffentlichen Raum, sondern auch bereits für das bloße Mitführen alkoholischer Getränke.

Die Polizei sieht sich in ihrer Aufgabe nicht als Spielverderber, sondern verfolgt eine seit Jahren bewährte Strategie mit einer klaren Zielsetzung: Dort, wo es nötig ist, wird konsequent durchgegriffen, Randalierer werden frühzeitig ausgebremst. Damit sollen friedfertig Feierende vor den streitsuchenden Chaoten geschützt werden.

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