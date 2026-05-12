Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe haben es auf Autoräder abgesehen.

Porta Westfalica (ots)

(TB) Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen Zutritt zu einem Firmengelände eines portaner Autohauses verschafft, um dort unbemerkt Kompletträder von mehreren Fahrzeugen zu entwenden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte der Geschäftsführer gegen 08:00 Uhr morgens, nach dem vergangenen Wochenende, dass bei insgesamt 7 Fahrzeugen die Reifen demontiert worden sind. Das Verkaufsgelände des Fahrzeughandels ist komplett umzäunt. Bei genauer Nachschau konnte jedoch augenscheinlich festgestellt werden, dass die unbekannten Diebe eines der Zaunelemente gewaltsam geöffnet hatten und sich darüber unbefugten Zutritt zum Firmengelände verschaffen konnten. Die erbeuteten Reifen wurden samt Felge entwendet.

Die Kriminellen flüchteten mit ihrem Diebesgut vermutlich in einem transportfähigen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der vier Reifensätze samt Felgen wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum auffällige Handlungen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0571-88660 bei der Polizei zu melden.

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