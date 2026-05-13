Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Auto Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Espelkamp (ots)

(TB) Zwei Autofahrer beschäftigten am Dienstag die Polizei, die mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein Fahrzeug führten.

Zunächst befuhr ein 18-Jähriger um 12 Uhr mit seinem Mercedes die Heuerhofstraße und kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab. Dort kollidierte er dann mit einem Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand bei seinem Fahrzeug ein Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme entstand bei der Streifenwagenbesatzung der Anfangsverdacht hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums beim Mindener. In Folge dessen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Ebenfalls im Bereich Espelkamp, bemerkten Polizisten einige Stunden später einen PKW mit defektem Rücklicht auf der Rahdener Straße. Im Rahmen der durchgeführten Fahrzeugkontrolle entstand auch hier der Verdacht, dass der Espelkamper (32) von illegalen Substanzen Gebrauch gemacht hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest, der positiv anschlug, mündete in einer anschließenden Blutprobenentnahme. Zudem untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.

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