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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kiosk

Lübbecke (ots)

(TB) Im Zuge eines Einbruchs in einen Kiosk in der Nacht zu Dienstag, entwendeten Unbekannte Rauchwaren.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher zunächst eine Scheibe des Geschäfts in der Lange Straße ein. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Zigaretten und Tabak. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. In den Morgenstunden des Dienstags wurde der Einbruch entdeckt und der Polizei gemeldet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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