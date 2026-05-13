Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kiosk

Lübbecke (ots)

(TB) Im Zuge eines Einbruchs in einen Kiosk in der Nacht zu Dienstag, entwendeten Unbekannte Rauchwaren.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher zunächst eine Scheibe des Geschäfts in der Lange Straße ein. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Zigaretten und Tabak. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. In den Morgenstunden des Dienstags wurde der Einbruch entdeckt und der Polizei gemeldet.

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