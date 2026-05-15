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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Alleinunfälle von alkoholisierten Radfahrern

Minden, Bad Oeynhausen, Retershagen, Rahden (ots)

(TB) Innerhalb weniger Stunden verloren im Kreisgebiet vier Fahrradfahrer die Kontrolle über ihre Zweiräder und verunfallten. In allen Fällen dürfte deren Alkoholisierung ursächlich gewesen sein. Es folgte jeweils eine Blutprobenentnahme.

Minden: Gegen 15:00 Uhr versuchte ein Pedelec-Fahrer während der Fahrt auf der Cheruskerstraße ein weiteres Zweirad nebenher zu transportieren. Hierbei gerieten die beiden Bikes aneinander und der Mindener stürzte. Dabei zog sich der 49-Jährige eine Verletzung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bad Oeynhausen: Ein 56-Jähriger befuhr gegen 18.45 Uhr die Straße "Am Kurpark". Hierbei prallte der Oeynhausener gegen einen Blumenkübel und stürzte auf die Straße. Er verletzte sich im Gesicht.

Petershagen: Mutmaßlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung verlor ein Mindener gegen 20:40 Uhr auf der Straße "Erstes Dorf" die Kontrolle über sein Pedelec. Der 46-Jährige zog sich beim Sturz eine Kopfverletzung zu.

Rahden: Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung stürzte am Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr ein Pedelec-Fahrer auf der Weher Straße. Zudem stand der Bünder vermutlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Nacht endete für den 37-Jährigen im Krankenhaus Diepholz.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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