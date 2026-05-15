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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand

Petershagen (ots)

(TB) Zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in der Straße "Im Erlengrund" wurden Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gerufen. Fünf Personen erlitten Rauchgasintoxikationen. Nach dem Feuer sind beide Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer wurde gegen 16:15 Uhr gemeldet. Kurze Zeit darauf nahm die Feuerwehr Petershagen die Löscharbeiten auf. Zudem wurden fünf Personen im Alter von neun bis 39 Jahren durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Während eine 10-Jährige nach der ambulanten Behandlung entlassen werden konnte, verblieben die weiteren Verletzten in verschiedenen Krankenhäusern.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Brand im Erdgeschoss entstanden. Nach Begutachtung des Brandortes durch die Spezialisten der Polizei Minden-Lübbecke ist das Feuer an einem technischen Gerät im Wohnzimmer ausgebrochen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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