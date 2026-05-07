Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 07.05.2026: Quad in Verkehrsunfall verwickelt

Peine (ots)

Am Vormittag des 07.05.2026 gegen 10:15 Uhr kollidierte eine Quadfahrerin mit einem VW. Beide Fahrzeuge waren auf der K3 zwischen Vöhrum und Eixe unterwegs, als der vorausfahrende VW-Fahrer zum Abbiegen verlangsamte. Die 20-Jährige auf dem Quad bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf das Auto auf. Sie wurde dabei leichtverletzt. Am Quad entstand erheblicher Sachschaden.

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