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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall sorgte für Feuerwehreinsatz

FW-MG: Verkehrsunfall sorgte für Feuerwehreinsatz
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Mönchengladbach- Schrievers, 21.04.2026, 03:40 Uhr, Heinrich Pesch Straße (ots)

In der Nacht zu Diensttag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Heinrich Pesch Straße. Ein PKW kam von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun, zerstörte dabei ein Gartenhaus und kam dann im Garten zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Bergung des PKW wurde durch ein Fachunternehmen durchgeführt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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