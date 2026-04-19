Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Bettrather Straße; Fahrerin aus überschlagenem Pkw gerettet

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Mönchengladbach - Am Wasserturm, 19.04.2026, 10:57 Uhr, Bettrather Straße (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Bettrather Straße alarmiert. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Fahrerin noch im Fahrzeug. Bereits vor Ort befindliche Polizeikräfte hatten umgehend mit der Erstversorgung der verletzten Person begonnen. Die Feuerwehr übernahm diese Maßnahmen und setzte die medizinische Versorgung fort.

Parallel sicherten die Einsatzkräfte das verunfallte Fahrzeug und bereiteten die technische Rettung vor. Nach Stabilisierung des Pkw sowie der Patientin befreite die Feuerwehr die Fahrerin schonend aus dem Fahrzeug. Im Anschluss versorgte der Rettungsdienst die Verletzte weiter in einem Rettungswagen und transportierte sie zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

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