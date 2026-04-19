Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Gartenlauben vollständig niedergebrannt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Ohler, 18.04.2026, 21:00 Uhr, Kapellenweg (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einem Weg zwischen dem Kapellenweg und der Wilhelm-Wachtendonk-Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wies eine weithin sichtbare Rauchsäule den Einsatzkräften den Weg zur Einsatzstelle. Dort angekommen stellten die Feuerwehrleute fest, dass zwei Gartenlauben bereits in Vollbrand standen. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf umliegende Bäume und Hecken übergegriffen. Umgehend gingen mehrere Trupps mit C-Rohren, teilweise unter Atemschutz, gegen das Feuer vor. Zeitweise wurden die Löscharbeiten zusätzlich durch den Wasserwerfer eines Tanklöschfahrzeugs unterstützt. Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass beide Gartenlauben vollständig niederbrannten. Auch mehrere Bäume, teilweise bis zu zehn Meter hoch, wurden durch das Feuer zerstört. Um letzte Glutnester abzulöschen, mussten die Einsatzkräfte die verkohlten Überreste der Lauben in aufwendiger Handarbeit auseinanderziehen. Zwei in unmittelbarer Nähe befindliche Pferde konnten sich selbstständig aus dem Gefahrenbereich retten und wurden anschließend von ihrem Besitzer beruhigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene des Technik- und Logistikzentrums (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell