Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr Remscheid - Einsatzbilanz zu Silvester 2026/2026

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst können auf eine vergleichsweise normale Silvesternacht zurückblicken. Während am Morgen des 31.12.2025 bereits zu einem Brand auf einem Balkon in Lennep ausgerückt werden musste (wir berichteten), beschränkten sich die Einsätze am Abend und in der Silvesternacht auf Kleinbrände wie Müllcontainer oder brennende Überreste von Feuerwerksbatterien. Gegen 0:48 Uhr wurde der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in der Nordstraße gemeldet, dieser stellte sich nach ausgiebiger Erkundung jedoch als Fehlalarm heraus. Insgesamt sind sechs Brandeinsätze in Zusammenhang mit Silvester zu verzeichnen, hier ist das Einsatzaufkommen vergleichbar mit den Zahlen des Vorjahres. Der Rettungsdienst wurde nach Mitternacht zu 22 Einsätzen gerufen, Verletzungen durch Feuerwerkskörper blieben glücklicherweise aus. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr waren zudem die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr und Mitarbeiter des DRK und der JUH im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell