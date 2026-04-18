Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem leerstehendem Gebäude

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Mönchengladbach-Gladbach, 18.04.2026, 11:10 Uhr, Rathenaustraße (ots)

Gegen 11:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis in einem leerstehenden Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Unrat im Inneren des Gebäudes in Brand geraten war.

Zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Gebäudes auf weitere Brandstellen, wurden mehrere Trupps unter Pressluftatmern eingesetzt. Das Gebäude konnte durch natürliche Ventilation anschließend entraucht werden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Rathenaustraße in Fahrtrichtung Rheydt gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheiten Rheindahlen und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Mario Valles-Fernandez

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