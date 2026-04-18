Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Übung: Vegetationsbrandbekämpfung

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Flughafen, 18.04.2026, 09:00 bis 13:30 Uhr, Flughafenstraße (ots)

Durch die Auswirkungen des Klimawandels kommt es vermehrt zu einer erhöhten Vegetations- und Flächenbrandgefahr. Aus diesem Grund hat die Feuerwehr Mönchengladbach in den letzten Jahren ihre Ausstattung zur Vegetationsbrandbekämpfung erweitert.

Am heutigen Tag führte die Feuerwehr Mönchengladbach auf dem Flughafengelände ihre jährliche Übung zur Vegetationsbrandbekämpfung durch. Das Ziel ist es, dass sich die Einsatzkräfte zu Beginn der Waldbrandsaison erneut mit der umfangreichen Spezialausstattung sowie den taktischen Möglichkeiten für die Vegetationsbrandbekämpfung vertraut zu machen.

Zusätzlich zur Vegetationsbrandbekämpfung wurde auch die Fähigkeit Wasser über längere Distanzen - wie es bei Vegetationsbränden vorkommen kann - zu fördern beübt. Für diese Sonderaufgabe sind zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet ausgestattet. Eine dieser Einheiten, die Freiwillige Feuerwehr Odenkirchen, wurde in diese Übung eingebunden.

An der Übung waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug sowie ein Logistik LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Broich, Günhoven/Kothausen, Odenkirchen und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr beteiligt. Die Übung wurde maßgeblich durch die Flughafen Feuerwehr Mönchengladbach unterstützt.

Zur Sicherstellung des Einsatzdienstes wurden die Feuer- und Rettungswachen durch die Einheiten Rheydt und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Der Rettungsdienst wurde zum Zeitpunkt der Übung durch die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) verstärkt.

Übungsleiter: Brandamtmann Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell