Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Gartenlauben in Brand geraten

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Mönchengladbach-Mülfort, 19.04.2026, 04:18 Uhr, Bruchstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis in einer Kleingartenanlage in Mönchengladbach-Mülfort alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits zwei Gartenlauben in Flammen, wobei eine Gartenlaube im Vollbrand stand. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren eingesetzt. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen auf die zweite Gartenlaube zu verhindern, wurde eine Riegelstellung aufgebaut. Im Anschluss an die Löscharbeiten gestalteten sich die Nachlöscharbeiten aufwendig. Verbliebene Glutreste mussten freigelegt und abgelöscht werden, um ein Wiederaufflammen des Brandes auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt),der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Mario Valles-Fernandez

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