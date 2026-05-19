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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vollsperrung nach Unfall mit Schwertransport auf der Autobahn 28 im Zubringer zur Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026 kam es gegen 03:50 Uhr auf der Autobahn 28 im Autobahndreieck Stuhr, in der Überleitung zur Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwertransport.

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte der Schwertransport aus bislang ungeklärter Ursache um. Die Ladung - ein Windradmodul - rollte dabei vom Anhänger des Schwertransport und kam auf einer, neben der Fahrbahn gelegenen, Wiese zum Liegen. Der Anhänger des Schwertransporters befindet sich derzeit rechtsseitig im Seitenraum der Fahrbahn.

Der 40-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Durch das Unfallgeschehen traten nach derzeitigem Stand größere Mengen an Betriebsflüssigkeiten aus. Die Freiwillige Feuerwehr Stuhr war vor Ort im Einsatz, um unter anderem die austretenden Betriebsflüssigkeiten zu binden.

Die Zufahrt von der Autobahn 28 auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist aktuell vollgesperrt. Der Verkehr wird am Autobahndreieck Stuhr in Richtung Osnabrück abgeleitet. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 800.000 bis 1.000.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Ob die Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen angepasst war, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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