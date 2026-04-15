Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl von Bronzefiguren

Kottweiler-Schwanden (ots)

Im Zeitraum vom 07.04.2026 bis zum 11.04.2026 kam es auf dem Friedhof in Kottweiler-Schwanden zu Diebstählen von Bronzefiguren. Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Friedhöfe zukünftig betroffen sein könnten.

Die Besucher von Friedhöfen werden hiermit sensibilisiert/gebeten, dass sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bei der zuständigen Polizeidienststelle in Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 melden. |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell