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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl von Bronzefiguren

Kottweiler-Schwanden (ots)

Im Zeitraum vom 07.04.2026 bis zum 11.04.2026 kam es auf dem Friedhof in Kottweiler-Schwanden zu Diebstählen von Bronzefiguren. Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Friedhöfe zukünftig betroffen sein könnten.

Die Besucher von Friedhöfen werden hiermit sensibilisiert/gebeten, dass sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bei der zuständigen Polizeidienststelle in Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 melden. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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