Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung in Rohbau in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 13. Mai 2026, bis Freitag, den 15. Mai 2026, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Straße Im Fladder in Ganderkesee.

In dem Einfamilienhaus kam es zu Sachbeschädigungen in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 04331/ 941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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