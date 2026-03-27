Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Barackenbrand

Rostock (ots)

Brand in Binckmansdorf - Einsatzkräfte schnell vor Ort

Binckmansdorf, 27.03.2026 - In den frühen Abendstunden kam es in Binckmansdorf zu einem Brand in einer Baracke Beim Pingelshof. Gegen 18:17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Baracke bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Der Brand war nach ca. 90 Minuten unter Kontrolle. Es wurden insgesamt 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell