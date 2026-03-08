Feuerwehr Rostock: Feuerwehr löscht Saunabrand
Rostock (ots)
08.03.2026 13:43 Uhr, Rostock Hohe Düne - Saunabrand Die Feuerwehr Rostock wurde heute zu einem gemeldeten Saunabrand gerufen. Bereits auf Anfahrt konnte Rauch wahrgenommen werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Sauna im Außenbereich einer Hotelanlage im Vollbrand. Durch die ersten Kräfte wurde umgehend die Brandbekämpfung zur Verhinderung einer Brandausbreitung eingeleitet. Weitere Kräfte kontrollierten angrenzende Bereiche auf Personen, Brandausbreitung und Raucheintrag. Auf Grund der Bauart nahmen die Löschmaßnahmen am Brandobjekt einige Zeit in Anspruch. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Rostocker Klinik gebracht. Der Brandschaden konnte auf die Sauna beschränkt werden. Die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Rostock und die Bundeswehrfeuerwehr Hohe Düne waren mit insgesamt 19 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Weiterhin waren der Rettungsdienst und die Polizei am Einsatz beteiligt.
diensthabender Leitungsdienst
Berufsfeuerwehr Rostock
Rückfragen bitte an:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Wochentags von 8 bis 16 Uhr, bei besonderen Einsatzlagen
gegebenenfalls auch darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de
Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell