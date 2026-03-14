Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand Motorsegelboot "Bacludia" am 14.3.2026 um 16:32 Uhr

Rostock (ots)

Die Integrierte Rettungs-Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am 14.03.2026 um 16:32 Uhr über eine Rauchentwicklung aus einem am Steg vertäuten Segelboot informiert. Daraufhin wurden umfangreiche Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf, Warnemünde und Groß Klein zum Einsatzort "Langenort" in Gehlsdorf entsandt.

Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte der Brand bestätigt werden. Der gesamte Innenbereich stand bereits im Vollbrand. Durch die eingesetzten Trupp´s konnte der Löschangriff nur über den Steg vorgetragen werden. Ein Betreten des Bootes war aufgrund der Brandausbreitung und des baulichen Zustandes nicht mehr möglich. Durch das eingesetzte Mehrzweckboot konnte ein in unmittelbarer Nähe befindliche Boot in Sicherheit gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurde das Mehrzweckboot als sichere Arbeitsplattform genutzt, um die Löscharbeiten zu ermöglichen. Um mögliche Gefahren für die Umwelt zu verhindern, wurde um das Brandobjekt eine Ölsperre ausgebracht. Zu diesem Zeitpunkt konnte keine Gewässerverunreinigung festgestellt werden.

Am Einsatz waren insgesamt 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Wasserschutzpolizei sowie des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt beteiligt. Zur Ermittlung der Brandursache nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

gez. Markus Paschen

dh. Leitungsdienst

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