Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 18. Mai 2026, gegen 17:25 Uhr, erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bardewischer Straße in Lemwerder leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 28-jährige Frau aus Ganderkesee die Bardewischer Straße in Lemwerder mit ihrem Pkw VW in Richtung Industriestraße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Frau einen von links querenden 41-jährigen Radfahrer aus Hude. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Sowohl der Pkw, als auch das Fahrrad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und leitete ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 28-Jährige ein.

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