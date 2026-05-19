Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 18. Mai 2026, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Breiten Straße in Brake.

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Rastede beabsichtigte von der Breiten Straße nach links auf ein Grundstück einzubiegen und übersah dabei einen 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Brake. Dieser befuhr den Geh- und Radweg entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung.

Es kam zur Kollision und der Braker stürzte in der Folge auf das Auto der Frau. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden an dem Pkw und dem Pedelec wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Gegen die 37-Jährige wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den Pedelec-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Befahrens des Radweges entgegen der erlaubten Fahrtrichtung eingeleitet.

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