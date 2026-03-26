Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
In der Nacht am 25. März 2026 kam es gegen 02:45 Uhr in der Koppelstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei einem Versuch und die Täterschaft konnte nichts entwenden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.
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