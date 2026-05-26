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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauchmelder ausgelöst - Kunststoffbecher auf Herd vergessen

Jena (ots)

Am Montagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem ausgelösten Rauchmelder in die Fritz-Ritter-Straße in Jena gerufen. Nach Eingang der Meldung rückte ein Löschzug zum Einsatzort aus. Vor Ort konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte jedoch einen Kunststoffbecher auf einem eingeschalteten Herd vor. Dieser war angeschmolzen und hatte dadurch die Rauchentwicklung verursacht, welche den Melder auslöste. Zu einem größeren Schaden kam es nicht. Weder am Gebäude noch an der Einrichtung entstanden relevante Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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