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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Tanzschule in Mauritz - Zwei Tatverdächtige gestellt

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen (13.05.2026, 05:12 Uhr) zwei Männer gestellt, die in eine Tanzschule an der Bennostraße eingebrochen sind.

Nach Angaben eines Zeugen hatte er kurz vor dem Einbruch Geräusche vor seiner Wohnung wahrgenommen. Er beobachtete zwei Personen, die mit einem Fahrrad und einem behindertengerechten Dreirad vor dem Haupteingang der Tanzschule anhielten.

Die Personen gelangten nach auffälligem Hantieren durch die Eingangstür in den Innenbereich der Tanzschule. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten einen 41-jährigen Tatverdächtigen mit tschechischer und einen 42-jährigen Tatverdächtigen mit russischer Staatsangehörigkeit im Gebäude.

Nachdem die Beamten die Identität der Beschuldigten festgestellt hatten, erteilten sie beiden Männern einen Platzverweis. Der 41-Jährige wollte diesem nicht nachkommen, weshalb die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen.

Weiterhin stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen nicht um die rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades noch des Dreirads handelte. Die Polizisten stellten beide Fahrzeuge sicher und konnten das Dreirad bereits im Laufe des Vormittages wieder an seinen Besitzer aushändigen.

Den 41-Jährigen und den 42-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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