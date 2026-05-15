Polizei Münster

POL-MS: 27-Jähriger greift Polizisten mit Luftpumpe an - Beamte nehmen ihn in Gewahrsam

Münster (ots)

Wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an der Kreuzung Hohenzollernring/Warendorfer Straße haben Polizisten am frühen Freitagmorgen (15.05., 01:33 Uhr) einen 27-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam genommen.

Die dreiköpfige Streifenwagenbesatzung war ursprünglich wegen des Verdachts auf eine Körperverletzung alarmiert und zu der Kreuzung entsendet worden. Als sie am Einsatzort eintrafen, fanden sie diverse Baken und Baustellen-Absperrungen vor, die verkehrsgefährdend auf alle vier Spuren der Warendorfer Straße geworfen worden waren. Der 27-Jährige lief über die Warendorfer Straße, hielt eine Handluftpumpe in der Hand und schien unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu stehen.

Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge näherte sich der 27-Jährige den Beamten, als sie ihn ansprachen. Der Aufforderung, die Luftpumpe niederzulegen, kam er nicht nach. Stattdessen schlug er in unmittelbarer Nähe der Polizisten damit in die Luft. Als sie versuchten, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren, schlug der 27-Jährige mit der Luftpumpe einen der Beamten. Die beiden anderen Polizisten drohten daraufhin wiederholt den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) an und forderten den 27-Jährigen auf, die Luftpumpe fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Weil er dieser Aufforderung nicht nachkam, hinter seinen Rücken griff und dabei zwei Mal "Messer" rief, setzten die beiden Beamten das DEIG schließlich ein. Der 27-Jährige ging zu Boden. Den Beamten gelang es, ihn zu fixieren. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes mit bulgarischer Staatsangehörigkeit stellten die Polizisten keine gefährlichen Gegenstände fest. Sie nahmen den 27-Jährigen zunächst in Gewahrsam. Nach ärztlicher Überprüfung wurde er anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell