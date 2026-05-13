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Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Ecke Bahnhofstraße/Windthorststraße - E-Scooter-Fahrer und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (11.05., 16:55 Uhr) ist ein 24-jähriger Fahrradfahrer an der Ecke Bahnhofstraße/Windthorststraße gestürzt und hat leichte Verletzungen davongetragen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und nach einem mutmaßlich an dem Unfallgeschehen beteiligten E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige auf seinem Fahrrad auf der Windthorststraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er bei Grünlicht die Bahnhofstraße überquerte, kreuzte plötzlich von rechts auf der Bahnhofstraße ein E-Scooter-Fahrer seinen Weg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark, stürzte und verletzte sich leicht. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Servatiiplatz.

Nach Angaben des Fahrradfahrers soll der bislang Unbekannte männlich sein und zum Zeitpunkt des Unfalls ein Oberteil mit einer Kapuze getragen haben. Der E-Scooter sei grün gewesen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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