Polizei Münster

POL-MS: Tretrollerfahrer von Pkw erfasst - Sechsjähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein sechsjähriges Kind ist am Freitagnachmittag (08.05., 16:30 Uhr) in Gievenbeck von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Sechsjährige mit seinem Tretroller zwischen zwei parkenden Autos von links auf die Gronowskistraße, als ein 62-Jähriger mit seinem Auto die Gronowskistraße in Fahrtrichtung Dieckmannstraße befuhr.

Nach Angaben des Autofahrers leitete er sofort eine Gefahrenbremsung ein. Es kam dennoch zum Zusammenstoß vom Pkw und dem Jungen. Dieser prallte auf die Motorhaube des BMW.

Rettungskräfte brachten den Sechsjährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

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