Polizei Münster

POL-MS: Bei Verkehrsunfall ertappt - Polizisten stellen minderjährigen Dieb nach Sturz mit einem gestohlenen Kleinkraftrad

Münster (ots)

Noch bevor der Besitzer eines Kleinkraftrades dessen Diebstahl bemerkte, haben Polizisten am frühen Freitagmorgen (08.05., 00:20 Uhr) den 15-jährigen Tatverdächtigen nach einem Unfall in der Straße Coerheide gestellt.

Im Zuge einer Fahndungsmaßnahme hatten Beamte der Polizei Münster den Nerzweg in östliche Fahrtrichtung befahren. An der Ecke zur Straße Coerheide fiel ihnen ein offenkundig Minderjähriger auf, der ohne Helm auf der Straße Coerheide auf einem Kleinkraftrad in Richtung des Geländes eines nahegelegenen Sportvereins unterwegs war. Die Polizisten folgten ihm mit Blaulicht und Martinshorn. Der 15-Jährige beabsichtigte augenscheinlich, sich der Kontrolle zu entziehen, und fuhr weiter. Als er nach rechts von der Straße Coerheide aus in einen Trimm-dich-Pfad abbog, geriet das Kleinkraftrad ins Rutschen. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei der Kontrolle des polizeibekannten 15-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser das Kleinkraftrad ohne den dafür vorgesehenen Schlüssel geführt hatte. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten brachten den Minderjährigen nach Hause und übergaben ihn seiner Mutter. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftrades.

Das Kleinkraftrad stellten die Polizisten sicher. Den Eigentümer informierten sie gegen 02:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte dieser den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell