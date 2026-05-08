Polizei Münster

POL-MS: Polizei lädt Seniorinnen und Senioren zum kostenlosen Radfahrtraining ein - freie Plätze im Mai, Juni und Juli

Münster (ots)

Unter dem Motto "Sicherheit Er-Fahren" bietet das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei Münster an vier Terminen im Mai, Juni und Juli kostenfreie Radfahrsicherheitstrainings speziell für Rad- und Pedelecfahrende ab 65 an. Für alle drei Termine gibt es noch freie Plätze:

- 19.05.2026, 13:00 Uhr - 24.06.2026, 13:00 Uhr - 07.07.2026, 13.00 Uhr - 20.07.2026, 13.00 Uhr

Treffpunkt ist an allen drei Terminen die Polizeiwache Münster an der Hammer Straße 234. Die Trainings dauern jeweils circa 90 Minuten.

Gut zu wissen:

- Das Sicherheitstraining ist kostenlos.

- Die Teilnehmenden bringen bitte ein verkehrssicheres Fahrrad mit - Leihräder stehen leider nicht zur Verfügung.

- Die Trainings finden in Kleingruppen mit bis zu zehn Teilnehmenden statt.

Anmeldung erforderlich

Interessierte können sich entweder telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-3816 bei Polizeioberkommissarin Alexa Balderhaar oder per E-Mail (VU-Praevention/Opferschutz-osb.muenster@polizei.nrw.de) anmelden. Bitte dabei den Namen der teilnehmenden Person und eine Rückrufnummer angeben.

Inhalte des Radfahrsicherheitstrainings

Die Teilnehmenden radeln in geführten Kleingruppen durch Münster. Dabei weist das Team der Verkehrsunfallprävention auf Gefahrenstellen hin und beantwortet unter anderem Fragen wie:

- Welche Verkehrsregeln gelten auf Fahrradstraßen?

- Wie komme ich mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher durch den Ludgerikreisel?

- Und was sind eigentlich Dooring-Unfälle?

An verschiedenen Haltepunkten entlang der Strecke machen die Beamtinnen und Beamten auf aktuelle Unfallschwerpunkte im Innenstadtgebiet aufmerksam und erklären - passend zur jeweiligen Verkehrssituation - Themen wie das richtige Linksabbiegen, warum ein Fahrradhelm Leben retten kann und wann die Fahrradklingel benutzt werden darf. Selbstverständlich nehmen sich die Polizistinnen und Polizisten auch viel Zeit für Fragen der Teilnehmenden.

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