Polizei Münster

POL-MS: Nach Angriff mit Messer in Untersuchungshaft - Richter erlässt Haftbefehl gegen 46-Jährigen

Münster / Dülmen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Nachtrag zur Pressemitteilung "48-Jähriger bei familiärer Auseinandersetzung in Dülmen lebensgefährlich verletzt - Polizei Münster richtet Mordkommission ein " (ots vom 06.05., 15:55 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6270044).

Der 46-jährige Tatverdächtige, der nach ersten Erkenntnissen seinen 48-jährigen Bruder am Mittwoch (06.05.) bei einer familiären Auseinandersetzung in Dülmen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ist am Donnerstag (07.05.; 13:30 Uhr) am Amtsgericht Münster vorgeführt worden.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit an. Dem 46-Jährigen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer (0172) 2913810.

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