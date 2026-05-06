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Polizei Münster

POL-MS: 48-Jähriger bei familiärer Auseinandersetzung in Dülmen lebensgefährlich verletzt - Polizei Münster richtet Mordkommission ein

Münster / Dülmen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Am Mittwoch (06.05.) haben Polizisten in Münster einen 46-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, seinen 48-jährigen Bruder am Morgen (05:30 Uhr) desselben Tages bei einer familiären Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße in Dülmen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Reitz eingerichtet.

Der Tatverdächtige soll seinem Bruder ersten Erkenntnissen zufolge in der gemeinsamen Wohnung des 48-Jährigen und beider Eltern aus bislang ungeklärtem Grund Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben und anschließend vom Tatort geflüchtet sein. Der schwer Verletzte schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizisten, den flüchtigen 46-Jährigen in Münster zu stellen und festzunehmen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug stellten Beamte in Dülmen sicher.

Der genaue Tathergang sowie das Motiv des Beschuldigten sind noch völlig unklar. Es gibt erste Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des 46-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer (0172) 2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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