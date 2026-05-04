Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Abfalltonne (möglicherweise "Hexennachtstreich")

Altrich (ots)

Im Zeitraum 30.04.2026, 23:00 Uhr bis 03.05.2026, 12:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Altrich und entwendeten hier eine 80-Liter Abfalltonne.

Es könnte sich unter Umständen um einen "Streich aus der Hexennacht" handeln.

Eine Absuche in der Nachbarschaft und am "Maibaumplatz" führte bisher jedoch nicht zum Auffinden der Tonne.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell