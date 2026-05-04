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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Entsorgung von Eternitplatten

Bausendorf (ots)

Am 03.05.2026 bemerkte ein aufmerksamer Zeuge alte Eternitplatten, welche im Bereich einer Wiese an der B49 oberhalb der Ortslage von Bausendorf illegal entsorgt wurden.

Es handelte sich um eine Menge von etwa einer kleinen Anhängerladung voll.

Die Platten schienen bereits seit geraumer Zeit dort zu liegen, so dass ein Tatzeitraum sich nur schwer eingrenzen ließ.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Platten werden in der Folge fachgerecht entsorgt.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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