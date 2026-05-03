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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Pfarrkirche St. Remigius in Alf

Alf (Mosel) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.05. und 02.05.2026 wurde aus der Pfarrkirche in Alf (Mosel) eine Metallkassette mit Münzeinwurf entwendet. Diese Sammelbox war mit einem Kerzenaufsteller fest verbunden und wurde mit Hilfe einer Metallsäge abgetrennt und durch eine bislang unbekannte Person mitgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Ansprechpartner: M. Hoffmann, PHK
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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