Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 02.05.2026 zwischen 14:30 Uhr und 16:10 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Schloßplatz in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Zeugenhinweise ergaben einen vagen Tatverdacht gegen den Fahrer eines silbernen SUV der Marke Nissan. Bei dem Fahrer hat es sich möglicherweise um einen älteren Herrn mit Bart gehandelt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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