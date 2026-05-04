Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Oberöfflingen (ots)

Am 03.05.2026 zwischen 00:15 Uhr und 07:30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem VW Golf die Brunnenstraße in Oberöfflingen, wo er am Ortseingang von der Fahrbahn abkam und mit dem Straßenschild kollidierte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Das verunfallte Fahrzeug wurde durch Zeugen festgestellt und der Polizeiinspektion Wittlich mitgeteilt.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Es ergab sich ein Tatverdacht gegen den 28-jährigen Fahrzeughalter aus der VG Bitburger Land.

Dieser war aus noch nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sein Fahrzeug vor Ort zurückgelassen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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