Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung von Rucksack

Wittlich (ots)

Am 01.05.2026 ließ ein 9-jähriger Geschädigter aus dem Wittlicher Stadtgebiet beim Sport / Spielen seinen Rucksack versehentlich im Stadtpark in Wittlich zurück.

Als der Junge zu Hause ankam und den Verlust bemerkte, begab er sich mit seinen Eltern zurück in den Stadtpark, um nach dem Rucksack zu suchen, konnte diesen jedoch nicht mehr auffinden.

Es musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter diesen fand und bisher nicht abgab.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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