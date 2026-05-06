Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht in Coerde - Mazda-Fahrer und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am vergangenen Samstag (02.05. 15:05 Uhr) ist es auf der Gleiwitzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der der Fahrer eines roten Mazdas flüchtete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 33-jährige Fahrer eines Audis auf der Gleiwitzer Straße unterwegs, als ihm ein Mann mit einem SUV, einem roten Mazda, entgegenkam. In einer Engstelle kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Mazda-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Der Mann soll eine schwarze Hautfarbe und schwarze Haare gehabt sowie eine Brille getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und den flüchtigen Mazda-Fahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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