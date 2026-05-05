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Polizei Münster

POL-MS: 34-Jähriger in Untersuchungshaft - Richter erlässt nach Ladendiebstahl Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Auf frischer Tat ertappt - Polizisten nehmen Ladendieb vorläufig fest" (ots vom 05.05., 15:38 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6269265).

Nach der vorläufigen Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs am Montag (04.05.) ist der 34-jährige Beschuldigte ohne festen Wohnsitz am Dienstagmittag (05.05.) am Amtsgericht vorgeführt worden. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann mit indischer Staatsangehörigkeit an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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