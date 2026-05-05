Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Mann bringt Radfahrerin zu Fall - die Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstag (30.04., 21.25 Uhr) hat ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Fußgänger eine 66-jährige Radfahrerin an der Hafenstraße zu Fall gebracht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Radfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unbekannten Fußgänger.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 66-Jährige den Fahrradweg an der Hafenstraße in Richtung Albersloher Weg. Der Unbekannte kam ihr zu Fuß entgegen. Der nach Angaben der Radfahrerin alkoholisiert wirkende Mann schwankte stark und geriet dabei immer wieder auf den Fahrradweg. Als sie ihm auf Höhe der Unterführung ausweichen wollte, verlor der Fußgänger das Gleichgewicht und es kam zum Zusammenstoß. Die Münsteranerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach dem Zusammenstoß lief der Unbekannte in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weiter. Ein Zeuge versuchte, ihn festzuhalten. Der Fußgänger riss sich jedoch los und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Der Gesuchte soll circa 22 bis 28 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare und laut Zeugenaussagen ein "asiatisches" Aussehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine graue Hose und einen weißen Kapuzenpullover sowie einen Verband an der linken Hand.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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