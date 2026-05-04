Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Sentrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte sind am Samstag (02.05.) zwischen 12:15 Uhr und 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Draun eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie ein Fenster aufhebelten und hierdurch die Fensterscheibe zerspringen ließen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

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