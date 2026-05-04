Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter Betrüger erbeutet Wertgegenstand von 74-jährigem Münsteraner - Polizei bittet Zeugen um Hinweise und warnt vor der Masche "Falscher Polizeibeamter"

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag (01.05.) gegenüber einem 74-jährigen Münsteraner als Polizeibeamter ausgegeben und ihn überredet, ihm in der Kinderhauser Straße einen wertvollen Gegenstand auszuhändigen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

Nach Angaben des 74-Jährigen erhielt er am Freitagabend zwischen 17:30 und 19 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer täuschte vor, dass der Neffe des Münsteraners einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen seien. Er forderte den 74-Jährigen auf, eine höhere Geldsumme als Kaution zu zahlen. Da der Münsteraner über die geforderte Summe nicht in bar verfügte, wies ihn der Unbekannte an, stattdessen einen wertvollen Gegenstand an einen Abholer auszuhändigen. Einige Zeit später erschien der angekündigte Abholer an der Haustür des 74-Jährigen. Er nahm den in einer dunklen Plastiktüte verstauten Wertgegenstand in Empfang und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Hinweise möglicher Zeugen, die am Freitagabend etwas Auffälliges in der Kinderhauser Straße bemerkt haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern! Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Mehr Informationen zur Prävention von Straftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren finden Sie auf der Internetseite der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

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